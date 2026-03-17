Cântărețul Cătălin Josan a vorbit deschis la PRO TV despre experiența sa în mișcările civice și despre prețul plătit pentru implicarea activă în protestele din Republica Moldova. Într-un interviu cu Lorena Bogza, interpretul a povestit cum participarea la manifestațiile împotriva oligarhilor și a regimului Plahotniuc l-a pus în conflict cu anumite structuri și i-a afectat cariera artistică.

„Eu te-am admirat mereu pentru implicarea ta civică, pentru că nu ai stat într-o parte în pofida urmărilor”, a remarcat Lorena Bogza, amintind că Josan, alături de sora și tatăl său, a fost prezent constant la proteste, organizând chiar un cort în piață, în fața Guvernului, și cântând imnul protestelor alături de artiști precum Pasha Parfeni.

Cătălin Josan a explicat că activismul său nu este o noutate, ci se trage încă din anii ’90.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Mersul la proteste și dorința de schimbare se trage de prin 1989-1990. La Teatrul Verde, unde era cenaclul Mateevici, tatăl meu aducea boxele și cântam împreună cântece de unire, pentru drepturile și valorile românești. Era o perioadă periculoasă, pentru că oricine promova unirea era urmărit. Independența era una, dar unirea era altceva și putea aduce probleme serioase. Noi eram la protest cu tatăl meu de când aveam 3 ani și am continuat mereu să ne implicăm, chiar și în protestele împotriva guvernării Plahotniuc.”

Artistul a povestit că implicarea sa a avut un preț.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Da, am avut probleme. Totul a început de la Potcoava de Aur. Deși câștigasem premiul anul precedent, cu o piesă care a ridicat întreaga sală de la Palatul Național în picioare, m-a sunat directorul postului de televiziune și mi-a spus că participarea mea la concert creează probleme. Proprietarul următor a fost foarte vehement și a spus clar: dacă nu sunt scos din concert, afacerea nu va continua. Mulți oameni erau puși la perete din cauza legăturii cu mine.”

Josan a subliniat că nu doar el a fost afectat.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Cei care încercau să nu se exprime, dar aveau legătură cu mine, aveau probleme. Se trezeau cu FISC-ul peste ei și li se spunea clar: „Bă, asta e problema.”

În ciuda tuturor obstacolelor, cântărețul afirmă că nu regretă implicarea sa.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Dacă aș face-o încă o dată? Aș face. Merita fiecare efort. Este important să fii prezent, să susții dreptatea și să nu stai deoparte atunci când vezi nedreptăți.”

