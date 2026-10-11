În timp ce mulți fermieri culeg merele din livezi, sunt și din cei care pun în lăzi... smochine. E drept că puțini, dar printre ei este și Vasile Iepure, proprietarul unei livezi de smochini din satul Hagimus, raionul Căușeni. Plantația numără peste 170 de pomi, care-i oferă o recoltă bogată. Dintr-un singur pom matur se poate obține chiar și 80 de kilograme de fructe.

Acum 15 ani, pe acest loc nu era urmă de smochin. Asemeni multor alți fermieri moldoveni, Vasile Iepure deținea livezi tradiționale de meri, piersici și pruni. Totul până la o vreme.

Vasile IEPURE, POMICULTOR: „În glumă am schimbat doi copaci de persic pe doi copaci de smochin. Mai apoi pe internet am găsit, am mai citit, am găsit codul cum să le înmulțesc.”

După ani de experimente, fermierul a ajuns să dețină peste 170 de pomi pe o suprafață de jumătate de hectar. Bărbatul spune că această cultură, originară din Orientul Apropiat, îi aduce un profit mai mare decât cel obținut din prune și piersici, pe care le cultiva anterior.

Vasile IEPURE, POMICULTOR: „Aici am avut două hectare de prune, două hectare de persic, am avut de tot opt hectare. Lucram în zadar. Strângem prune de trei mii de lei și duceam la conserve și 1500 dădeam la lucrători.”

Din observațiile lui, în ultima perioadă, fructele exotice stârnesc un interes tot mai mare printre cumpărători. La ultimul târg la care a participat, a vândut 40 de kilograme de smochine în doar două ore.

Pentru că nu se prea găsesc pe teritoriul Republicii Moldova, informațiile despre cum trebuie protejați pomii pe timp de iarnă sunt puține.

„Eu vând copacii și mă întrebă cum să-i apelce. Iată așa îi apleci și îl astupi cu pământ. Asta este cea mai bună metodă.”

Pomicultorul are și un secret pentru o recoltă mai bogată: frunzele smochinilor trebuie rupte.

„Frunzele sunt foarte folositoare la ceai, dar se rup pentru a da căldură copacului, să aibă soare.”

În acest an, recolta de smochine a întârziat cu două săptămâni din cauza iernii mai reci.