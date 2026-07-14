Vicepreședintele Organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, activează în cadrul Ministerului Culturii în baza unui contract de prestări servicii în valoare de 300.000 de lei brut pe an, deși încă nu deține o diplomă de licență. Informațiile apar într-o investigație publicată de Moldova Curată, care arată că tânărul a fost angajat în instituție încă de la vârsta de 18 ani, prin contracte atribuite fără licitație, deoarece se încadrau în categoria achizițiilor de valoare mică.

Potrivit investigației, Procuratura Anticorupție a verificat cazul la sfârșitul anului 2025, în urma unei sesizări privind presupuse acțiuni de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu la angajarea lui Zgherea. Dosarul a fost însă închis, procurorii concluzionând că nu există elemente constitutive ale unei infracțiuni. Cu toate acestea, unii experți anticorupție citați de sursă susțin că situația ar putea fi calificată drept favoritism, faptă care poate constitui o contravenție.

Asistent de deputat în timp ce era elev

Bogdan Zgherea și-a susținut examenul de bacalaureat în 2023, la Colegiul Național de Comerț al ASEM. În același an a devenit membru PAS și s-a alăturat organizației de tineret a partidului. Între aprilie și august 2023, când încă era elev în clasa a XII-a, a fost angajat în calitate de asistent al deputatei Ana Calinici, fiind remunerat cu 6.000 de lei lunar.

Întrebată cum a fost selectat tânărul pentru această funcție, deputata a declarat că alegerea s-a bazat pe „competențele și abilitățile” acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini tehnice.

Contracte fără licitație și funcție de consilier al ministrului

După plecarea Anei Calinici din Parlament, Zgherea a rămas fără funcție, însă, în decembrie 2023, Ministerul Culturii i-a oferit primul contract de prestări servicii, iar câteva luni mai târziu un al doilea contract, în valoare de peste 74.000 de lei, pentru promovarea Programului Național „Voucher Cultural”.

În iulie 2024, la doar 19 ani, acesta a fost numit consilier în cabinetul ministrului Culturii Sergiu Prodan, funcție ocupată până în vara anului 2025. Potrivit investigației, ulterior Direcția Juridică a ministerului ar fi semnalat că Zgherea nu întrunea condiția privind studiile de licență, motiv pentru care a părăsit funcția de consilier. În aceeași zi, însă, instituția i-a oferit un nou contract de prestări servicii, în valoare de aproape 150.000 de lei pentru șase luni.

Ministerul: Salariul este legal și nu are legătură cu apartenența politică

În prezent, Bogdan Zgherea continuă să colaboreze cu Ministerul Culturii în baza unui contract valabil până la sfârșitul anului 2026, în valoare de 300.000 de lei anual, achitat pentru nouă luni de activitate. Potrivit ministerului, remunerația a fost stabilită în funcție de volumul de muncă, responsabilități și rezultatele urmărite și este comparabilă cu cea a membrilor cabinetului ministrului.

Instituția respinge orice acuzație privind favorizarea pe criterii politice.

„Apartenența la o formațiune politică sau organizație de tineret nu constituie și nu poate constitui un criteriu de angajare, contractare sau colaborare cu Ministerul Culturii. Colaborarea cu dl Bogdan Zgherea s-a bazat exclusiv pe experiența acumulată, competențele demonstrate și contribuția sa la implementarea proiectelor ministerului”, a transmis Ministerul Culturii.

Totodată, Jardan a declarat că astăzi s-a convenit că contractul va fi reziliat.

„Am convenit să încheiem colaborarea astăzi, înainte de termenul de expirare a contractului, în baza căruia plățile urmau să fie efectuate până la sfârșitul lunii septembrie”, a scris Jardan pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Bogdan Zgherea

După publicarea investigației, Bogdan Zgherea a respins criticile și a susținut că activitatea sa trebuie apreciată prin prisma rezultatelor obținute, nu a vârstei sau a faptului că încă își continuă studiile universitare.

„Colaborarea mea cu Ministerul Culturii a început în 2023. În tot acest timp am lucrat cu funcționari, oameni de cultură, primari și parteneri de dezvoltare. Feedbackul pe care l-am primit nu a fost niciodată despre vârsta mea sau studiile pe care încă le continui, ci despre capacitatea de a înțelege rapid problemele, de a găsi soluții, de a organiza procese și de a livra rezultate.

Continui studiile universitare în domeniul economic și cred în formarea profesională continuă, dar cred că într-o instituție publică contează în primul rând competența, integritatea, disciplina și rezultatele.

Remunerarea pe care am primit-o pe parcursul anilor a crescut treptat, în limitele stabilite de lege, odată cu volumul de lucru și responsabilitățile primite.

Nu trebuie să așteptăm să fim «destul de mari» ca să construim Moldova. Trebuie doar să muncim așa încât să nu poată fi ignorat rezultatul”, a declarat acesta.