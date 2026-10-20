Situația de pe Nistru rămâne critică în zona stației de captare de la Vadul lui Vodă, de unde este alimentat cu apă municipiul Chișinău. Este avertizarea șefei întreprinderii Apă-Canal. Potrivit acesteia debitul râului este de aproape patru ori mai mic decât minimul necesar în această perioadă. De partea cealaltă, Ministrul Mediului spune că creșterea nivelului de apă din Nistru, în centrul țării, se va simți în următoarele zile.

Diana TACU, DIRECTOR APĂ-CANAL CHIȘINĂU: „Pentru asigurarea funcționării în regim obișnuit a prizei de captare de la Vadul lui Vodă, debitul râului Nistru trebuie să fie de cel puțin 80 de metri cubi pe secundă în perioada de iarnă și de 120 de metri cubi pe secundă în perioada de vegetație.”

Potrivit șefei de la Apă-Canal, în prezent, debitul înregistrat în zona stației de captare este de aproape patru ori mai mic decât minimul necesar pentru această perioadă. Diana Tacu atrage atenția și asupra unor diferențe dintre datele oficiale și estimările făcute de specialiștii întreprinderii.

Diana TACU, DIRECTOR APĂ-CANAL CHIȘINĂU: „Conform acestor evaluări desfășurate pe parcursul mai bine de patru luni de zile, în ultimele săptămâni, debitul efectiv deversat a fost estimat la limite, adică la doar aproximativ 20–22 de metri cubi pe secundă, fapt care demonstrează încă o dată că sursele oficiale publicate prin buletinele hidrologice nu corespund realității.”

În buletinele hidrologice sunt indicate deversări planificate de la lacul de acumulare Dubăsari de 30 până la 50 de metri cubi de apă pe secundă. Șefa Apă-Canal, Diana Tacu, susține însă că măsurătorile din teren arată valori mai mici.

Ministrul Mediului a venit cu o reacție. Gheorghe Hajder spune că datorită deversărilor de la Novodnistrovsk de ieri, astăzi în nordul țării debitul apei este deja mai mare. De exemplu, la Vălcineț, Ocnița, pe unele zone apa s-a extins cu mai mult de 10 metri spre mal.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Atunci când se modifică deversările în Ucraina, totuși este nevoie de timp de propagare de 5,6 zile. Respectiv, noi aceste creșteri le vom vedea aici în centrul Republicii Moldova peste câteva zile.”

Încă de ieri, Ministerul Mediului a anunțat o ușoară îmbunătățire a situației pe Nistru, datorită ploilor din ultimele zile, inclusiv din zona Carpaților. Duminică, deversările din lacul de acumulare Novodnistrovsk au ajuns la 40 de metri cubi pe secundă, față de o medie de aproximativ 30 în ultimele două săptămâni. Totodată, la Cosăuți, nivelul apei a crescut cu 14 centimetri în 24 de ore. Ministrul Mediului a avertizat însă că această creștere nu rezolvă problema pe termen lung, iar evoluția situației depinde de precipitațiile din bazinul superior al Nistrului.