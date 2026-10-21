O femeie de 43 de ani a suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o scurgere de gaz, produsă ieri în gospodăria sa din raionul Leova. Aceasta a fost transportată la spital.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat ieri, în jurul orei 11:00. Incidentul a avut loc într-o încăpere din gospodăria femeii din satul Tigheci, în timp ce aceasta prepara mâncarea.

Cum s-a produs deflagrația

Femeia ar fi lăsat din greșeală aragazul deschis, iar gazul acumulat în încăpere a provocat deflagrația. Aceasta a suferit arsuri în mai multe zone ale corpului și a fost transportată la spital.

În urma deflagrației, au fost deteriorate parțial acoperișul, tavanul, un geam și o ușă. Incendiu nu s-a produs.

Recomandările salvatorilor

IGSU îndeamnă cetățenii să verifice periodic instalațiile de gaz, să aerisească încăperile și să respecte regulile de siguranță atunci când folosesc aragazul.

De asemenea, salvatorii recomandă instalarea detectoarelor de gaz în locuințe, pentru a depista la timp eventualele scurgeri.

Alt caz de deflagrație la Căinari

O altă deflagrație s-a produs în după-amiaza zilei de 19 octombrie într-o gospodărie din orașul Căinari, raionul Căușeni, după acumularea gazului natural scurs de la aragaz. Incidentul a fost urmat de un incendiu, însă nicio persoană nu a avut de suferit.

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