Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, este persoana care și-a pierdut viața în accidentul rutier grav produs sâmbătă, 10 octombrie, în județul Vaslui, România. Anunțul privind decesul acesteia a fost făcut de echipa centrului, printr-o postare pe rețelele sociale.

Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe, în care au subliniat contribuția importantă a Liliei Dragneva la dezvoltarea comunității artistice.

„Lilia a jucat un rol esențial în comunitatea artistică, a construit punți între oameni, a susținut generații de artiști și a creat un spațiu viu pentru idei”, se arată în mesajul publicat de echipa Centrului pentru Artă Contemporană.

Potrivit colegilor săi, Lilia Dragneva a fost și profesoară și mentor, ghidând tinerii artiști cu generozitate și dăruire.

„Ne luăm rămas-bun cu profundă recunoștință”, au transmis reprezentanții centrului, adresând condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o.

Accident grav la Vaslui

Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, 10 octombrie, în județul Vaslui, România. Potrivit informațiilor confirmate de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, în accident au fost implicați patru cetățeni ai Republicii Moldova. O persoană a murit, iar celelalte trei au fost rănite.

Potrivit presei din România, printre răniți s-ar afla și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu confirmă această informație, invocând caracterul personal al datelor.

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