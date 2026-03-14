Doi cățeluși au provoacat un incendiu în Tiraspol după ce au răsturnat un încălzitor lăsat nesupravegheat. Din nefericire, animalele au murit intoxicati cu fum.

Potrivit presei din regiune, incendiul a avut loc aseară, într-un apartament de la Tiraspol. Conform primelor informații flăcările au pornit după ce doi cățeluși au răsturnat un încălzitor lăsat de stăpână în cameră.

Fiica de 17 ani a simțit miros de fum, a sunat la pompieri și a ieșit singură din apartament după ce a oprit automatul electric. Ea nu a fost rănită.

Incendiul, care a cuprins o cameră de 15 metri pătrați, a fost lichidat într-o oră. O cameră a ars complet, iar restul apartamentului a fost grav afectat de fum. Din păcate, doi cățeluși au murit intoxicati cu fum.

