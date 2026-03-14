Doi cățeluși au provoacat un incendiu în Tiraspol după ce au răsturnat un încălzitor lăsat nesupravegheat. Din nefericire, animalele au murit intoxicati cu fum.

Tatiana Demian

Potrivit presei din regiune, incendiul a avut loc aseară, într-un apartament de la Tiraspol. Conform primelor informații flăcările au pornit după ce doi cățeluși au răsturnat un încălzitor lăsat de stăpână în cameră.

Fiica de 17 ani a simțit miros de fum, a sunat la pompieri și a ieșit singură din apartament după ce a oprit automatul electric. Ea nu a fost rănită.

Incendiul, care a cuprins o cameră de 15 metri pătrați, a fost lichidat într-o oră. O cameră a ars complet, iar restul apartamentului a fost grav afectat de fum. Din păcate, doi cățeluși au murit intoxicati cu fum.

Incendiu Tiraspol
Incendiu Tiraspol/ Пресс-центр МВД ПМР
Incendiu Tiraspol
Incendiu Tiraspol/ Пресс-центр МВД ПМР