Doi grăniceri ucraineni ar fi traversat ilegal frontiera de stat și ar fi ajuns pe malul drept al Nistrului, pe teritoriul Republicii Moldova, în timp ce încercau să rețină un cetățean ucrainean care ar fi vrut să ajungă înot în țara noastră. Ulterior, aceștia ar fi intrat în conflict cu mai mulți cetățeni moldoveni. Cazul a fost făcut public de Partidul Democrația Acasă, iar Poliția de Frontieră a anunțat că pe caz a fost pornită o urmărire penală.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs joi, 15 octombrie, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Cei doi grăniceri ucraineni se aflau într-o ambarcațiune cu motor și au traversat frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, în timpul unei acțiuni de reținere a unui cetățean ucrainean.

Grănicerii, preluați de Poliția de Frontieră

O patrulă de intervenție a Poliției de Frontieră s-a deplasat la fața locului și i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceștia au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, pentru aplicarea procedurilor legale.

Cazul a fost transmis Procuraturii, care a dispus pornirea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, în temeiul articolului 361 din Codul penal al Republicii Moldova.

Poliția de Frontieră precizează că, în privința celor două persoane, au fost aplicate procedurile prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea competențelor instituțiilor responsabile.

Imagini cu incidentul, publicate de Democrația Acasă

Între timp, partidul Democrația Acasă a publicat mai multe imagini care ar surprinde incidentul. În înregistrări se vede o persoană aflată în apă, urmărită de militari ucraineni. Ulterior, aceștia ajung pe malul moldovenesc, unde intră într-un conflict verbal cu mai multe persoane. La fața locului intervin și polițiștii de frontieră.

Am contactat Poliția de Frontieră pentru a verifica dacă imaginile publicate de Democrația Acasă surprind incidentul înregistrat în apropiere de Holoșnița. Reprezentanții instituției au declarat că nu pot confirma în mod direct că este vorba despre același caz, recomandându-ne să consultăm comunicatul oficial, din care, potrivit acestora, ar putea fi deduse detaliile relevante.