Doi judecători se vor în fruntea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciuc și Vladislav Gribincea au depus cereri pentru a fi aleși candidați la funcția de președinte al CSJ, iar în viziunile prezentate pentru următorii patru ani propun mai multe soluții pentru eficientizarea activității instanței. Printre acestea se numără integrarea inteligenței artificiale în activitatea judecătorilor, digitalizarea instituției și crearea unei biblioteci electronice a Curții.

Potrivit CSJ, Vladislav Gribincea a declarat că își construiește viziunea în jurul a patru valori: încredere, eficiență, curaj și coeziune. Printre propunerile sale se numără digitalizarea completă a activității CSJ, inclusiv înlocuirea calculatoarelor și trecerea la lucrul exclusiv în cloud, dar și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale. Magistratul propune și reducerea numărului de dosare aflate pe rol, printr-o strategie clară pentru diminuarea restanțelor și crearea unor unități care să filtreze apelurile vădit inadmisibile.

Vladislav Gribincea pledează pentru o comunicare mai activă cu publicul

Gribincea pledează și pentru o comunicare mai activă cu publicul, printr-un nou site al Curții și un motor de căutare a jurisprudenței mai performant. El propune, de asemenea, publicarea mai proactivă a informațiilor de interes și un dialog constant cu profesioniștii din domeniul dreptului, mediul academic, presă și societatea civilă.

Viziunile Stelei Procopciuc

La rândul său, Stela Procopciuc își structurează viziunea în jurul a trei priorități: unificarea practicii judiciare, independența, integritatea și credibilitatea instituției, precum și modernizarea tehnologică. Ea propune folosirea inteligenței artificiale ca instrument de sprijin pentru judecători și asistenții judiciari, fără ca tehnologia să înlocuiască decizia magistratului.

O altă propunere este crearea unei biblioteci electronice a CSJ, care să reunească doctrina, jurisprudența europeană și instrumentele Curții, inclusiv jurisprudența istorică digitizată din perioada 1976–2013. Procopciuc propune și un Consiliu științific consultativ pentru sprijinirea activității instanței.

În ceea ce privește inteligența artificială, candidata propune dezvoltarea unui asistent digital care să-i ajute pe judecători și asistenții judiciari la pregătirea proiectelor de hotărâri. Într-o primă etapă, acesta ar putea contribui la structurarea documentului, rezumarea actelor procedurale și identificarea legislației și jurisprudenței relevante. Decizia finală, evaluarea probelor și calificarea juridică ar urma să rămână exclusiv în responsabilitatea judecătorului.

Dosarele vor fi examinate de plenul CSJ pe 8 octombrie

Plenul Curții Supreme de Justiție urmează să examineze, pe 8 octombrie, alegerea candidaților pentru funcția de președinte. Pentru funcția de vicepreședinte nu a fost depusă nicio candidatură.