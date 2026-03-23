Doi militari în termen au fost condamnați pentru consum de droguri pe teritoriul unei unități militare și au primit pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 135 de ore. Cei doi tineri, în vârstă de 20 și 19 ani, și-au recunoscut vina și și-au exprimat regretul pentru faptele comise.

Potrivit materialelor anchetei, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 13 mai 2025, când militarii, aflați în serviciu la cantina unității, au consumat substanțe narcotice în subsolul clădirii, fiind conștienți de caracterul ilegal al acțiunii lor. Comportamentul lor suspect a atras atenția unui superior, care i-a depistat și i-a condus la Dispensarul Republican de Narcologie pentru examinări medicale. Testele au confirmat prezența cannabinoidelor în organism, în concentrații de 200 ng/ml și, respectiv, 69 ng/ml.

În urma perchezițiilor, de la unul dintre militari au fost ridicate marijuana (0,095 g), rășină de cannabis (0,019 g) și un dispozitiv artizanal pentru consumul substanțelor. În ședința de judecată, ambii inculpați au solicitat ca cazul să fie examinat pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, recunoscând faptele și promițând că nu vor repeta astfel de comportamente.

Procuratura a precizat că, în cazul în care cei doi militari se vor eschiva de la executarea muncii neremunerate, pedeapsa va fi înlocuită cu închisoare, calculându-se o zi de detenție pentru patru ore de muncă. Sentința este cu drept de apel.