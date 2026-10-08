Procurorii au trimis în judecată încă cinci persoane în dosarul „Car Vertical”, privind distribuirea ilegală a unor imagini și filmulețe intime pe Telegram. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, peste 40 de femei au fost victime ale grupului.

Printre cei trimiși în judecată se numără co-administratorul canalului „Car Vertical Moldova” și patru complici. Aceștia au vârste cuprinse între 19 și 33 de ani. Trei dintre ei sunt studenți în Bălți, iar o femeie lucrează ca asistentă medicală.

Administratorul principal al canalului nu a fost încă reținut. Pe numele acestuia există un mandat de arest, iar bărbatul a fost anunțat în căutare internațională.

Co-administratorul ar putea sta la închisoare până la 10 ani

Potrivit PCCOCS, co-administratorul canalului este cercetat pentru patru infracțiuni: încălcarea vieții private, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi distribuit pe Telegram imagini intime cu victimele, inclusiv fotografii cu o fată de 12 ani.

În unele cazuri, femeile erau contactate după publicarea imaginilor și li se cereau bani pentru ca fotografiile sau filmulețele să fie șterse.

Co-administratorul ar fi obținut în acest mod aproximativ 19.000 de euro. O parte din bani ar fi fost folosită pentru cumpărarea unui BMW X5, pe care a fost aplicat sechestru.

Și alte două automobile, un Ford Focus și o Skoda Superb, au fost puse sub sechestru în cadrul dosarului.

Cei patru complici sunt acuzați, în funcție de rolul pe care l-ar fi avut, de ajutor la spălarea banilor și de distribuirea imaginilor intime.

Pentru șantaj și spălare de bani, legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Zeci de mii de fotografii și mii de filmulețe

În urma expertizelor, procurorii au stabilit că pe canal ar fi fost distribuite peste 30.000 de fotografii și aproape 6.000 de filmulețe cu caracter intim, erotic sau pornografic.

Unele imagini au fost realizate de victime și trimise anterior unor persoane de încredere. Altele au fost făcute de foști parteneri, prieteni sau fotografi, uneori cu acordul femeilor, alteori fără știrea lor.

În unele cazuri, imaginile ar fi ajuns la membrii grupului chiar și la 8-10 ani după ce au fost realizate.

Unele victime au fost șantajate

Potrivit PCCOCS, într-unul dintre cazuri, o femeie ar fi primit 1.000 de lei după ce a trimis un filmuleț în care apărea nud. Ulterior, co-administratorul canalului i-ar fi cerut 2.000 de lei pentru a șterge filmulețul publicat pe Telegram.

În alte cazuri, victimele ar fi plătit între 100 și 1.500 de euro pentru ștergerea imaginilor. Cel mai des, suma cerută era de aproximativ 300-400 de euro.

Cine sunt victimele

Printre victime se numără eleve, fotomodele, influenceri, angajate în presă și în instituții publice. Într-un caz, victimă ar fi fost și un sportiv care urma să participe la un campionat mondial.

După publicarea imaginilor, victimele erau uneori anunțate de prieteni sau membri ai familiei. În același timp, pe conturile lor de Instagram sau Facebook erau trimise mesaje jignitoare și comentarii cu conținut sexual.

Potrivit procurorilor, unele victime au avut de suferit atât în plan personal, cât și profesional. Unele și-ar fi abandonat studiile, iar altele au plecat din țară.

Victimele cer despăgubiri

Persoanele vătămate au cerut în instanță despăgubiri morale de până la 200.000 de lei.

În total, opt persoane au fost deja trimise în judecată în acest dosar. Procurorii spun că ancheta continuă și vizează și alte canale și platforme unde ar fi fost distribuite imagini intime.