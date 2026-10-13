Cele opt persoane care au fost reținute ieri, în urma perchezițiilor la cinci call-centre din Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit procuraturii generale, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.

Ce au ridicat polițiștii în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane, calculatoare, carduri bancare și documente. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, dar și un poligraf, care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate. Ieri, cele opt persoane reținute au fost plasate în izolator. Nu este clar cum pledează acestea. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și a pentru a stabili prejudiciul total.

Schema pusă la cale de escroci

Potrivit investigațiilor, structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate.

Suspecții s-ar fi dat drept experți în investiții și le-ar fi oferit oamenilor informații false despre posibilele câștiguri și riscuri, convingându-i să transfere bani în scheme frauduloase. Conform informațiilor preliminare, un singur call-centru ar fi generat, din activitatea infracțională, venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari americani.

La moment se desfășoară acțiuni de examinare a obiectelor ridicate în urma perchezițiilor și anume: a telefoanelor mobile, calculatoarelor, procesoarelor, suporturilor de stocare a informației, cardurilor bancare, documentelor contabile și corporative, ștampile, precum și altor obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Totodată, investigarea se va extinde în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv cele amplasate pe continentul nord-american.

O preocupare separată la etapa de urmărire penală vizează și implicarea cetățenilor străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

Citeste si : Noi detalii despre perchezițiile de la cele cinci call-centre din Chișinău: opt persoane, reținute într-un dosar de escrocherie cu criptomonede. Ce au găsit polițiștii în urma descinderilor