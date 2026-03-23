Astăzi au început dezbaterile judiciare în dosarul lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat. Procurorul Alexandru Cernei va fi primul care va prezenta concluziile, expunând argumentele acuzării. Plahotniuc însă nu este prezent.

Următoarele ședințe vor continua cu prezentarea concluziilor părții apărării, iar instanța urmează să ia o decizie după ce toate argumentele vor fi audiate. Astfel, Vlad Plahotniuc are dreptul să-și spună ultimul cuvânt doar după ce magistrații intră în deliberări și pronunță sentința.

Încă 30 de zile de arest

Săptămâna trecută, magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au prelungit arestul lui fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, pentru încă 30 de zile. Procurorul de caz a susținut că prelungirea măsurii preventive este necesară pentru că există în continuare riscul ca Vlad Plahotniuc să încerce să se eschiveze. Mai ales acum când dosarul este la final.

La ședința din 26 februarie, martorul secret al procurorilor în dosarul frauda bancara episodul Vlad Plahotniuc a descris modul în care acesta ar fi transferat prin companii off-shore din Cipru și SUA, zeci de milioane de dolari proveniți din furtul miliardului. Cum fostul lider PD și-a cumpărat un iaht de lux, un hotel în Spania, dar și un avion privat. Au fost citite mărturiile martorului sub acoperire, care este o femeie din anturajul lui Vlad Plahotniuc.

Fostul lider PD a fost adus în țară pe 25 septembrie, după șase ani de fugă de justiția din Republica Moldova. Acesta este cercetat în cinci dosare, însă doar frauda bancară a ajuns în instanță. În acest episod el este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, acuzații pe care le neagă.

