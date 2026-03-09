A cincea persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău. Acesta urmează să fie audiat și plasat în izolator pentru 72 de ore.

Potrivit CNA, săptămâna trecută, patru persoane au fost reținute în flagrant în timp ce au primit 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție.

Învinuiții ar fi cerut anterior suma menționată, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a le determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.

În urma perchezițiilor efectuate, a fost ridicată întreaga sumă de 40.000 de euro, precum și dispozitive electronice. Cei patru au fost reținuți pentru 72 de ore și urmează să fie plasați în izolator.

Centrul Național Anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

