A fost finalizată expertiza psihiatrică în privința bărbatului din Anenii Noi, bănuit că ar fi omorât cel puțin o persoană și care ar fi folosit corpurile neînsuflețite ale victimelor pentru hrana animalelor. Detaliile au fost oferite pentru PRO TV de către responsabilii de la Procuratura Generală.

Potrivit PG, a fost finalizată expertiza psihiatrică dispusă în privința învinuitului, acesta fiind declarat responsabil din punct de vedere psihiatric.

De asemenea, au fost finalizate expertiza medico-legală și expertiza genetică efectuate asupra rămășițelor umane depistate și exhumate din grădina unei gospodării din localitate, ce aparține acuzatului.

„Învinuitul se află în arest preventiv, iar investigațiile continuă. Alte informații nu pot fi făcute publice deocamdată, pentru a nu periclita mersul urmăririi penale", au mai precizat responsabilii de la PG.

În luna decembrie a anului trecut, Republica Moldova a fost zguduită de o crimă șocantă, cu detalii tulburătoare. Totul s-a întâmplat în satul Beriozchi din Anenii Noi. Cercetările poliției au început când s-a anunțat despre dispariția unui bărbat de 61 de ani din sat. În urma cercetărilor a fost identificat un suspect de 59 de ani, din aceeași localitate, care ar fi implicat în dispariția victimei, principala versiune fiind omorul.

Pe 22 decembrie, în mai multe gospodării care aparțin individului s-au făcut percheziții. Acasă la suspectul bănuit de crimă au fost găsite oseminte și obiecte care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii. Atunci, acesta a fost reținut.

Pe 24 decembrie, bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Pe 29 decembrie și fiul bănuitului a fost reținut. Acesta ar fi complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013.

Bărbatul de 59 de ani este suspectat și de omorul altor persoane, iar, potrivit poliției, corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana porcilor de la ferma pe care o deține individul. Specialiștii au efectuat cercetări, inclusiv săpături, pe terenurile care aparțin acestuia, iar probele și materialele ridicate au fost trimise atunci la expertiză.

