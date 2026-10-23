Două cazuri de rabie au fost confirmate în localitățile Cetireni și Hristoforovca, din raionul Ungheni. Pentru a preveni răspândirea bolii, autoritățile au aprobat un plan de măsuri antiepizootice, care vizează eradicarea și profilaxia rabiei în cele două localități.

Decizia a fost adoptată joi, 22 octombrie, de Comisia teritorială de management al situațiilor de criză a raionului Ungheni, după examinarea unui demers al Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași.

Autoritățile îndeamnă populația să fie precaută

Potrivit Consiliului Raional Ungheni, măsurile aprobate au drept scop limitarea riscurilor și protejarea sănătății animalelor și a populației.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să evite contactul cu animalele suspecte și să anunțe serviciile veterinare competente dacă observă animale cu un comportament neobișnuit.

Ce trebuie să faci dacă ești mușcat sau zgâriat de un animal suspect

Persoanele mușcate sau zgâriate de un animal suspect trebuie să solicite imediat asistență medicală, fără a aștepta apariția simptomelor. Rabia este o boală virală gravă, care poate fi prevenită prin intervenție medicală promptă după expunere.

Autoritățile recomandă, de asemenea, ca animalele suspecte să nu fie atinse sau manipulate de persoane neautorizate.