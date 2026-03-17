Drona depistată în satul Tudora, raionul Ştefan Vodǎ, la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră, are explozibil. Aparatul urmează să fie detonat controlat de specialiștii Secției tehnico-explozivă.

„La moment este evaluat pericolul și sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, scrie poliția.

Dronă Tudora/ Poliția

Acum câteva minute, Poliția de Frontieră a a anunțat că fragmente de dronă au fost descoperite în satul Tudora, situat la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. La fața locului au intervenit echipele de Gestionare a Obiectelor Explozive (GOI), care acționează în prezent pentru evaluarea și neutralizarea obiectului.

În această dimineață un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.

Nu este pentru prima dată când o dronă survolează spațiul aerian al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe 25 noiembrie 2025, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe. De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.