Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost recunoscut vinovat după ce și-a omorât nepoata cu dizabilități și mama acesteia. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 20 de ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip închis.

Potrivit anchetei, la 17 noiembrie 2025, inculpatul, aflat sub influența alcoolului, a mers în vizită la cumnata și nepoata sa, în gospodăria acestora din orașul Nisporeni. În timp ce consumau vin, un conflict între cumnată și fiica acesteia, care suferea de dizabilitate psihică, a degenerat.

Bărbatul a lovit fata în zona feței, apoi a strangulat-o cu o sârmă și a aruncat-o într-un șanț din curte. Ulterior, și cumnata sa a fost atacată cu un cuțit, ambele victime decedând din cauza rănilor.

În fața anchetatorilor, inculpatul a declarat că regretă faptele.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.