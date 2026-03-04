Sesizarea depusă de Partidul Național Moldovenesc (PNM) la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), prin care se invoca o presupusă incompatibilitate între funcția de deputat și cea de director artistic al Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Lăutarii”, a fost respinsă. Inspectorul de integritate a decis că nu există temei pentru inițierea unui control pe numele deputatului PAS, Nicolae Botgros.

Potrivit documentului emis de ANI, mandatul de deputat al lui Botgros a fost validat la data de 16 octombrie 2025. La doar trei zile distanță, pe 19 octombrie, acesta a depus o cerere către conducerea Moldova-Concert privind suspendarea contractului individual de muncă. În data de 20 octombrie 2025, a fost emis ordinul de suspendare din funcția de conducător artistic al Orchestrei „Lăutarii”, pentru perioada exercitării mandatului de deputat.

ANI precizează că, în aceste condiții, nu a fost încălcat regimul juridic al incompatibilităților. De asemenea, în legătură cu participarea lui Botgros la mai multe evenimente culturale alături de orchestră, inclusiv apariții televizate după preluarea mandatului, s-a stabilit că acesta a avut statut de „invitat de onoare”, activitatea fiind una benevolă și neremunerată.

În punctul său de vedere transmis ANI, Nicolae Botgros a subliniat că nu a admis încălcarea legislației în vigoare și că eventualele venituri încasate după 28 septembrie 2025 au avut la bază activități contractate anterior validării mandatului de deputat.

Inspectorul de integritate a remarcat, totodată, acțiunile întreprinse de parlamentar pentru soluționarea situației, menționând că starea de incompatibilitate a fost înlăturată prin suspendarea funcției de director artistic, fapt confirmat prin cererea din 19 octombrie 2025 și ordinul nr. 49-p din 20 octombrie 2025.

În concluzie, ANI a decis că nu sunt întrunite condițiile pentru constatarea unei incompatibilități, iar cauza nu va fi examinată în continuare.