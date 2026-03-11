Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi verificări la mai multe stații PECO din țară, ca urmare a informațiilor apărute pe rețelele sociale despre posibile probleme la alimentarea cu carburanți.

„Am constatat că autoturismele se alimentează în mod normal, iar în unele stații cisternele aduc combustibil pentru a suplimenta stocurile de benzină și motorină”, a declarat ministrul.

El a explicat că unele stații nu comercializează temporar motorină, deoarece prețul plafon stabilit de ANRE nu le acoperă toate costurile.

„Este important de menționat că acest lucru este legal, iar operatorii economici au dreptul la libertatea activității de întreprinzător. Nu putem interzice stațiilor să decidă temporar să nu vândă motorină dacă consideră că prețul plafon nu le acoperă costurile”, a explicat ministrul.

Dorin Junghietu a asigurat că stocurile de carburanți sunt suficiente, cu benzină pentru aproximativ 30 de zile și motorină pentru 13–14 zile, iar prin urmare nu există motive de îngrijorare pentru consumatori.

Ministrul a mai subliniat că ANRE, Consiliul Concurenței și Inspectoratul de stat pentru produse nealimentare și protecția consumatorilor vor monitoriza piața și vor sancționa eventualele practici incorecte.