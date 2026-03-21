Ministrul Mediului Gheroghe Hajder a declarat că în aceste momente un nou lot de echipamente și materiale din partea României se îndreaptă în aceste momente spre râul Nistru. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Telegram.

Între timp, măsurile luate împotriva poluării de pe Nistru continuă. Încă șapte baraje de protecție au fost instalate pe râu, în nordul și centrul țării, pentru a opri substanța petrolieră care a ajuns în apă. Autoritățile de mediu, împreună cu specialiști din România, au montat filtre speciale pentru a împiedica răspândirea substanței și pentru a proteja stațiile de captare.

În total, până în prezent au fost instalate 15 sisteme de protecție pe cursul râului. Pentru asta Moldova a primit un ajutor suplimentar din partea României. Este vorba de echipamente necesare pentru a schimba aceste filtre. Potrivit Ministrului Mediului, în următoarele zile vor fi instalate filtre suplimentare pentru ca petrolul să nu treacă de barajul de la Dubăsari.

Ieri, la stația de pompare din Cosăuți au fost puse lavete absobante, ca măsură suplimentară de precauție, pe lângă cele 4 baraje instalate zilele trecute.

Lavete absorbante / Telegram

Context

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

