Elevii din municipiul Bălți vor reveni la cursurile cu prezență fizică începând de luni, după ce problema aprovizionării cu apă potabilă a fost soluționată.

„De luni, 23 martie, procesul educațional din gimnaziile și liceele din mun. Bălți va fi reluat cu prezența fizică”, a scris Petkov pe pagina de Facebook.

Școlile din Bălți trecuseră temporar la lecții online începând cu 17 martie, ca urmare a întreruperii alimentării cu apă, în timp ce grădinițele și-au continuat activitatea în regim normal.

Când a fost suspendată apa în raioanele de nord al țării?

Pe 15 martie, orașul Bălți a rămas din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Pentru a asigura locuitorii, spitalele și grădinițele cu apă potabilă, autoritățile centrale, prin intermediul salvatorilor, carabinierilor și armatei, au trimis în oraș 25 de cisterne cu peste 100 de tone de apă tehnică și potabilă.

Ulterior și Soroca a rămas fără apă. Autoritățile locale au trecut atunci la soluții de rezervă și au curățat și pus în funcțiune 7 sonde arteziene, care însă nu au asigurat orașul cu apă pentru mult timp.

Când a început criza de pe Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. Primele pete uleioase au fost observate pe 10 martie și surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

În acest context, Guvernul s-a convocat pe 15 martie într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.