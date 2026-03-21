Compania Națională de Asigurări în Medicină avertizează despre o nouă schemă de fraudă și informează cetățenii să fie atenți în cazul în care sunt sunați sau primesc mesaje de la persoane necunoscute, care le cer codul personal sau numărul poliței de asigurare.

Cum funcționează schema de fraudă?

Potrivit instituției, escrocii invocă faptul că statutul de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie ar urma să expire și solicită date confidențiale pentru a „actualiza” informațiile. CNAM subliniază că aceste solicitări sunt false.

Instituția precizează că angajații săi nu contactează cetățenii prin telefon sau prin rețele de socializare pentru a cere date personale, bancare sau alte informații sensibile.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați:

– să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute;

– să nu răspundă solicitărilor primite pe aplicații precum WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram;

– să raporteze imediat astfel de cazuri autorităților competente.

Pentru a verifica statutul în sistemul de asigurare medicală obligatorie sau pentru alte informații, cetățenii pot accesa pagina oficială a CNAM, la rubrica „Servicii”, subrubrica „Verificarea statutului AOAM”, sau pot apela Serviciul Info CNAM la numărul 0 800 99999.