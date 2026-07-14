O femeie de 65 de ani din Râșcani a fost trimisă în judecată, fiind acuzată că ar fi avut rolul de curier într-o schemă de escrocherie în care o persoană a fost convinsă să achite 520.000 de lei pentru presupuse ritualuri spirituale și „curățări energetice”.

Potrivit Procuraturii Generale, faptele ar fi avut loc în perioada noiembrie – decembrie 2025, când femeia ar fi acționat împreună cu alte persoane, încă neidentificate, în cadrul unui grup criminal organizat.

Victima a ajuns în vizorul escrocilor după ce a urmărit pe o rețea de socializare un videoclip publicat de pe o pagină care imita contul unei cunoscute clarvăzătoare. În imaginile promovate erau prezentate servicii precum „aranjarea vieții personale”, „întoarcerea unei persoane apropiate” și diverse ritualuri pentru noroc.

Au convins-o că are „blocaje spirituale” și că este nevoie de o procedură de „curățare”

Ulterior, victima ar fi fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai clarvăzătoarei. Aceștia ar fi convins-o că are „blocaje spirituale” și că este nevoie de o procedură de „curățare”, pentru care ar fi fost necesare rune, rugăciuni și alte obiecte pretins cu proprietăți speciale.

Pentru a face ritualurile respective i-au fost solicitate sume importante de bani, cu promisiunea că acestea îi vor fi restituite ulterior. Pentru a o determina să continue plățile, suspecții i-au zis că există pericole pentru ea și familia sa.

Femeia avea rolul de curier: a ridicat peste jumătate de milion de lei

Femeia din Rîșcani a fost trimisă în judecată și avea rolul de a ridica o parte din banii obținuți de la victimă. Astfel, pe 15 decembrie 2025, aceasta ar fi primit 20.000 de lei prin transfer bancar, iar pe 18 și 24 decembrie s-ar fi întâlnit cu persoana vătămată în orașul Rîșcani, unde ar fi încasat încă 240.000 de lei și, respectiv, 260.000 de lei.

Potrivit declarațiilor victimei, la una dintre întâlniri banii au fost predați doar după rostirea unui cuvânt-cheie. Ultima tranșă ar fi fost solicitată pentru cumpărarea unei pretinse „cărți a morților”, adusă din străinătate, din care urmau să fie citite rugăciuni necesare finalizării ritualurilor.

După încasare, banii ar fi fost schimbați în valută și transmiși altor membri ai grupului infracțional.

Femeia a recunoscut că a primit sumele de bani, însă a declarat că nu știa despre caracterul ilegal al acțiunilor sale și că a acționat la indicațiile unei persoane cu care comunica online.