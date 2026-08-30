„Eu sunt Moldova” – este mesajul unei campanii lansate de Uniunea Europeană de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române. Oamenii din diferite regiuni și medii sociale vorbesc despre Moldova prin propriile povești, valori și tradiții. Sunt istorii despre cei care fac Moldova să meargă înainte prin ceea ce construiesc, păstrează, transmit și creează zi de zi.

„Eu sunt Moldova” – este mesajul unei campanii lansate de Uniunea Europeană de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române. Oamenii din diferite regiuni și medii sociale vorbesc despre Moldova prin propriile povești, valori și tradiții. Sunt istorii despre cei care fac Moldova să meargă înainte prin ceea ce construiesc, păstrează, transmit și creează zi de zi.

Republica Moldova la 35 de ani se vede cel mai bine prin oamenii ei: cei care construiesc comunități, păstrează și transmit tradițiile, educă noile generații, creează, dezvoltă afaceri și îi sprijină pe cei din jur. În satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă, Matteo și Natalia, un italian și o moldoveancă, au transformat întâlnirea dintre două culturi într-un proiect de turism rural și sustenabil.

"Eu am o experiență mare, aproape 35 de ani, în domeniul turismului. Eu am venit în Moldova împreună cu soția, patru ani în urmă. Ne-am gîndit să unin ale noastre 2 expertiențe și să facem din asta ceva frumos. De a oferi turiștilro străini, dar și localnicilor o experiență rurală autentică."

Povestea lui Matteo și a Nataliei arată cum tradițiile locale pot contribui la dezvoltare, fără a-și pierde autenticitatea. Istoria Părintelui Anatol Sîrghi din satul Costuleni, arată că rolul unui preot în comunitate poate merge mult dincolo de activitatea pastorală. Împreună cu localnicii, a contribuit la repararea unui drum, a organizat o tabără pentru copii, a curățat o groapă de gunoi, a plantat copaci și promovează sportul.

Anatol Sîrghi este omul, care nu așteaptă schimbarea, ci o construiește împreună cu oamenii din jur.

Anatol SÎRGHI, PREOT:„Iată aici în fața școlii. Noi tot acolo am plantat teișori. Înainte er o lutărie și oamenii au făcut o gunoiște neautorizată. Aruncau gunoi."

Antreprenoarea Stela Moldovanu transformă patrimoniul într-o tradiție vie. Prin activitatea sa, cămașa cu altiță nu rămâne doar o moștenire a trecutului, ci este purtată, explicată și transmisă noilor generații.

„Am ajuns la ie destul de tîrziu. Să zicem acum 7-8 ani cînd am înțeles că ia tradițională înseamnă mai mult decît ceva pur decorativ. O bluză pe care o purtăm de sărbători”.

Iar artistul Pavel Brăila, după aproape 20 de ani în care a trăit și creat artă în țări europene precum Germania, Italia, Regatul Țărilor de Jos și Franța povestește ce înseamnă pentru el revenirea acasă și sentimentul primei expoziții personale la Chișinău.

Campania „EU sunt Moldova”, dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova și Zilei Limbii Române, celebrează diversitatea și unicitatea culturală a țării. Împreună, cele cinci istorii alcătuiesc un portret al unei Moldove diverse, în care identitatea se construiește din contribuții foarte diferite. Campania vine într-un moment important pentru țara noastră, care în 2026 a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul este că apropierea de familia europeană nu înseamnă renunțarea la ceea ce ne definește, ci păstrarea și valorificarea identității, culturii și tradițiilor Moldovei.