O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită în urma unei explozii produse în această dimineață într-un apartament din Ceadîr - Lunga. Deflagrația ar fi fost provocată de un obiect exploziv, presupus a fi o grenadă.

Potrivit poliției, proprietarul locuinței, un bărbat de 51 de ani, a decedat în urma exploziei.

Un alt bărbat de 47 de ani a fost grav rănit și transportat la spital. În apartament se afla și soția proprietarului, care din fericire, nu a avut de suferit.

Ipoteza privind cauza exploziei

Explozia ar fi fost provocată de detonarea unui obiect exploziv, despre care autoritățile suspectează că este o grenadă.

Este verificată proveniența obiectului, modul în care acesta a ajuns în locuință și condițiile în care s-a produs explozia.

Astfel, cercetările în acest caz continuă.