Locuitorii din sudul Republicii Moldova au fost martorii unor momente neobișnuite în seara zilei de 23 martie, când bubuituri puternice și lumini intense au fost observate pe cer, în apropierea frontierei cu Ucraina. Fenomenele au stârnit îngrijorare în rândul populației, însă autoritățile vin cu explicații și mesaje de calm.

Potrivit Poliției de Frontieră, aceste manifestări au fost cauzate de atacuri aeriene desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova. Deși sunetele și luminile au fost perceptibile pe teritoriul țării noastre, instituțiile responsabile subliniază că nu există, în acest moment, riscuri pentru securitatea cetățenilor.

Ministerul Apărării confirmă că spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost încălcat, iar situația este monitorizată constant. Autoritățile mențin legătura atât cu instituțiile naționale, cât și cu partenerii internaționali, pentru a asigura o reacție rapidă în cazul oricărei schimbări.

Războiul din Ucraina și impactul asupra Republicii Moldova

Conflictul armat din Ucraina a început pe 24 februarie 2022, când Federația Rusă a lansat o invazie la scară largă împotriva statului vecin. Războiul a avut consecințe devastatoare asupra Ucrainei, provocând pierderi masive de vieți omenești, distrugerea infrastructurii civile și militare, precum și migrarea a milioane de refugiați.

Republica Moldova, ca stat vecin și cu legături istorice și economice strânse cu Ucraina, a resimțit rapid efectele războiului. Peste 600.000 de ucraineni au trecut granița în Moldova în primele luni ale conflictului, transformând țara într-un important punct de tranzit și primire a refugiaților. Autoritățile moldovenești au trebuit să gestioneze probleme urgente de cazare, asistență medicală și logistică, mobilizând resurse limitate pentru a răspunde unui aflux fără precedent.

Pe plan economic, războiul a perturbat lanțurile comerciale și exporturile din regiune. Moldova depinde de importurile de energie și materii prime, iar conflictul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la energie, combustibili și alimente, afectând nivelul de trai și stabilitatea economică. În plus, infrastructura energetică a fost pusă sub presiune, iar autoritățile au implementat măsuri de conservare și protecție a resurselor.