Circulația feribotului de la Molovata a fost reluată și se desfășoară conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de responsabilii întreprinderii de stat pe pagina de facebook.

„Totuși, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Echipa noastră monitorizează constant situația pentru a asigura siguranța și buna desfășurare a transportului”, au mai adăugat responsabilii întreprinderii.

Orarul curselor / Facebook / Bacul Molovata

Pe 13 ianuarie, întreprinderea de stat „Bacul Molovata” a anunțat că circulația feribotului va fi sistată. În urma temperaturilor negative, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ceea ce a făcut imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță.

Restricția a fost instituită până la ameliorarea condițiilor meteo, iar călătorii care circulau peste râul Nistru cu feribotul au fost îndemnați să opteze pentru rute alternative.