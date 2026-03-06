Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri din Moldova Veaceslav Platon, suspectat de contrabandă cu droguri, este cercetat și anunțat în căutare. Declarațiile au fost făcute ieri, de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni televizate de la TV8.

Potrivit șefului IGP, în circa 50 de documentări privind contrabanda cu droguri sintetice din anul 2025 ar figura mai multe persoane. Solicitat să descrie profilul acestor persoane, Cernăuțeanu a declarat că tatăl uneia dintre ele a fost un om de afaceri care se află la Londra la moment.

Întrebat dacă se referă la fiul lui Platon, acesta a declarat următoarele:

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP:„Nu este un secret că inclusiv și tânărul respectiv este cercetat și anunțat în căutare și în procedură de extrădare pentru Republica Moldova, fiind suspect pentru contrabanda cu droguri ”.

În vara anului 2025, Egor Platon, aflat la Londra, ar fi fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. De asemenea, a fost reținută și concubina sa, cetățeană a Ucrainei.

Veaceslav Platon se află acum în Marea Britanie, după ce a fost eliberat din penitenciar prin cauțiune. Autoritățile de la Chișinău au trimis o cerere de extrădare pe numele acestuia. Acesta este cercetat în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „Laundromat”, fiind acuzat, printre altele, de organizarea și conducerea unei organizații criminale și de spălare de bani în proporții deosebit de mar, iar fiul acestuia ar fi implicat în contrabandă cu droguri.

