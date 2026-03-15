În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 59 688 traversări, iar cel al mijloacelor de transport de 13 458 traversări.

Potrivit poliției de frontieră, cele mai multe traversări au fost pe Aeroportul Internațional Chișinău, acestea fiind de 15 456, urmat de vama Sculeni - 10 714 traversări persoane, Leușeni - 7 012 traversări persoane, Palanca - 4 164 traversări persoane, Otaci - 4 238 traversări persoane.

Poliția de frontieră recomandă pentru evitarea aglomerației:

- PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.

- PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.

- PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.

Totodată, în ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 22 persoane străine.

Situația la frontieră/ Poliția de frontieră

Ieri, punctul de trecere a frontierei Sculeni s-a confruntat cu trafic intens atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Atât direcția de ieșire, dar și intrare din Republica Moldova a fost deosebit de aglomerată.

