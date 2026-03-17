În perioada 09.03.2026 – 15.03.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate câteva focare de boli la animale. Astfel, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă cetățenii să nu cumpere carne de porc aduse din țările vecine și să solicite ajutorul medical în cazul mușcăturilor de animale.

Potrivit ANSA, este vorba despre:

-1 focar de Pesta porcină africană la mistreț, în raionul Cimișlia, localitatea Codreni;

-1 focar de rabie, la câine, în raionul Strășeni, localitatea Sireți;

-1 focar de rabie, la câine, în raionul Rîșcani, localitatea Răcăria;

-1 focar de rabie, la vulpe, în raionul Drochia, localitatea Baroncea;

Astfel, ANSA îndeamnă populația, în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu multă apă și săpun și să solicite de urgență asistența medicală sau să meargă la cea mai apropiată unitate de sănătate.

La fel, trebuie informate Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor informația disponibilă, despre animalul agresor pentru luarea măsurilor necesare de reducere a riscului de răspândire a bolii altor persoane și animale.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că eminența riscului de apariție a focarelor atât la porci domestici, cât și la mistreți, rămâne în continuare un pericol și, prin urmare, îndeamnă populația și toți fermierii să nu utilizeze resturile alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte, cu strictețe, măsurile de biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului.

„Nu procurați produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în Republica Moldova, deoarece vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă!”

Totodată, ANSA este dispusă să acorde recompense persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și despre locul amplasării acestora, în mărime de 50 euro pentru fiecare cadavru notificat.