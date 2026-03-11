Fostul ambasador al Republicii Moldova în Suedia, care a deținut concomitent și funcția de ambasador în Norvegia și Finlanda a fost trimis în judecată. Procuratura Anticoruție anunță că a finalizat urmărirea penală.

Potrivit PA, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, aceasta ar fi introdus date false în evidențele contabile ale misiunii diplomatice, indicând că se afla la serviciu atunci când nu era prezentă.

De asemenea, ar fi inclus mai multe cheltuieli personale pentru bunuri, servicii și călătorii, care ar fi fost achitate din banii statului.

În acest context, fostul diplomat ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 275 de mii de lei bugetului Ministerului Afacerilor Externe.

Aceasta nu își recunoaște vina.

Dacă va fi găsită vinovată, ar putea achita o amendă între 67.500 și 117.500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, precum și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 până la 10 ani.