Astăzi, autoritățile din Republica Moldova au declanșat o operațiune complexă la Tudora, raionul Ștefan Vodă, după ce în zonă au fost descoperite fragmente de dronă. Ministerul Apărării a anunțat că echipele de geniști ale Armatei Naționale se deplasează la fața locului, urmând să coordoneze cercetările și măsurile de neutralizare a obiectului.

Acțiunea se desfășoară împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră și Serviciul de Urgență, într-un efort comun de protejare a populației. Autoritățile fac apel la calm și solicită cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte.

„Protejarea populației este prioritatea noastră. Toate structurile implicate acționează coordonat pentru a evalua și neutraliza obiectul într-un mod sigur”, a declarat Ministerul Apărării.

Acum câteva minute, Poliția de Frontieră a a anunțat că fragmente de dronă au fost descoperite în satul Tudora, situat la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. La fața locului au intervenit echipele de Gestionare a Obiectelor Explozive (GOI), care acționează în prezent pentru evaluarea și neutralizarea obiectului.

În această dimineață un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.

Nu este pentru prima dată când o dronă survolează spațiul aerian al Republicii Moldova.

Săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 25 noiembrie 2025, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe.

La scurt timp după cele întâmplate, Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la ministerul de Externe.

De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.