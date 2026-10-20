Un tânăr de 19 ani specializat în furturi din biserici a ajuns pe mîna poliției.Polițiștii din Drochia îl suspectează că a intrat, în toiul nopții, în biserica din satul Țarigrad, inclusiv în altar și în magazinul lăcașului, de unde ar fi furat 256 de mii de lei. Se pare că suspectul nu s-ar fi oprit la un singur lăcaș de cult.