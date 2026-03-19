Republica Moldova marchează succese majore în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Pe 24 martie 2026, conferința internațională „Future of Governance” de la Chișinău devine platforma unde se definitivează accelerarea convergenței financiare și avantajul digital strategic al țării.

Evenimentul, ajuns la a treia ediție, este organizat de Envisia Boards of Elite, Moore România și Republica Moldova și Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. Într-o fază critică a aderării la UE, forumul reunește autorități de reglementare și lideri executivi pentru a arhitecturaliza un viitor economic sigur, rezilient și conectat.

Future of Governance 2026/ Future of Governance 2026

Arhitectura viitorului: Temele centrale ale conferinței

Evenimentul este structurat în două paneluri strategice care vizează pilonii integrării și rezilienței economice:

Panelul I. Drumul către SEPA și Integrarea în UE

Acest panel se concentrează pe accelerarea convergenței financiare cu UE. Obiectivul principal este oferirea unei foi de parcurs strategice pentru ca sectorul bancar și comunitatea de afaceri să se alinieze la standardele SEPA și la cerințele de reglementare europene.

Panelul II. Avantajul digital și Guvernanța riscului

Cea de-a doua sesiune mută focusul pe pilonul rezilienței, depășind sfera securității tehnice. Se va discuta modul în care managementul executiv și consiliile de administrație trebuie să gestioneze activele și riscurile digitale.

O prezență de elită: Speakeri de top și reprezentanți diplomatici

Conferința se bucură de participarea unei comunități distinse de lideri care vor ghida dezbaterile strategice ale conferinței:

Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu – Ambasadorul României în Republica Moldova.

– Ambasadorul României în Republica Moldova. Anca Dragu – Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova.

– Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova. Dr. Gabriela Hârțescu – Decan și Membru Fondator, Envisia Boards of Elite.

– Decan și Membru Fondator, Envisia Boards of Elite. Mamas Koutsoyiannis – CEO, Moore România & Republica Moldova.

– CEO, Moore România & Republica Moldova. Dan Nuțiu – Președinte Executiv, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova.

– Președinte Executiv, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. Radu Hanga – Președintele Bursei de Valori București (BVB).

– Președintele Bursei de Valori București (BVB). Mihnea Constantinescu – Viceguvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova.

– Viceguvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Dorin Recean – Fost Prim-ministru al Republicii Moldova.

– Fost Prim-ministru al Republicii Moldova. Alexandru Stratan – Rector, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM).

– Rector, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). Michelle Iliev – Secretar de Stat pentru Digitalizare și Inovare.

– Secretar de Stat pentru Digitalizare și Inovare. Remus Vulpescu – CEO al Bursei de Valori București.

– CEO al Bursei de Valori București. Ana Chiriță – Director Proiecte Strategice, ATIC.

– Director Proiecte Strategice, ATIC. Ionuț Țața – CEO Iceberg+.

– CEO Iceberg+. Vitalie Tătaru – Fondator & CEO, AC Tech Corp.

Conferinta reprezintă o platformă de dialog strategic având ca piloni principali competențele de top ale organizatorilor:

Educația specializată în domeniul guvernanței – prin Envisia Boards of Elite , prima școală de afaceri din Europa Centrală și de Est dedicată membrilor în consilii de administrație și conducerilor executive ale companiilor, având ca obiectiv evoluția profesională și personală a elitelor, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze dezvoltare economică și socială pe termen lung. (https://www.envisia.eu/en)

– prin , prima școală de afaceri din Europa Centrală și de Est dedicată membrilor în consilii de administrație și conducerilor executive ale companiilor, având ca obiectiv evoluția profesională și personală a elitelor, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze dezvoltare economică și socială pe termen lung. (https://www.envisia.eu/en) Consultanța – prin Moore România și Republica Moldova , furnizor de top de servicii de audit, consultanță și asistență fiscală, dedicat sprijinirii organizațiilor în gestionarea complexității reglementărilor și în maximizarea potențialului de creștere prin soluții personalizate și expertiză internațională. (https://www.moore.ro/)

– prin , furnizor de top de servicii de audit, consultanță și asistență fiscală, dedicat sprijinirii organizațiilor în gestionarea complexității reglementărilor și în maximizarea potențialului de creștere prin soluții personalizate și expertiză internațională. (https://www.moore.ro/) Mediul de afaceri – prin Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, organizație ce sprijină activ mediul de afaceri din Republica Moldova, valorificând experiența și expertiza de succes a membrilor săi atât în România cât și pe piața europeană. (https://www.air-rm.md/ )

Detalii Eveniment: