Premierul Vasile Tofan merge la sfârșitul acestei săptămâni în Ucraina, în încercarea de a obține gaz mai ieftin. Autoritățile poartă discuții intense cu cele de la Kiev, în condițiile în care țara vecină are producție proprie și un surplus de gaze. În paralel, autoritățile poartă discuții cu alte state pentru încheierea unor contracte mai avantajoase, pe fondul scumpirii gazelor naturale pe bursă.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLDOVA: „Avem vizita planificată pentru Ucraina. Vom pleca acolo la sfârșitul săptămânii, vom pleca acolo la sfârșitul săptămânii. Multe subiecte comune: energie, apă, comerț, securitate. Un subiect care preocupă majoritatea moldovenilor ține de gaz. Avem discuții foarte intense în ce ține de o posibilă cooperare pe piața gazelor. Știți că Ucraina este un producător de gaze, au un excedent și suntem în discuții foarte intense cu partea ucraineană pentru a identifica soluții în interesele ambelor țări.”

Potrivit șefului Guvernului, Ucraina are producție proprie și un surplus de gaze, iar autoritățile celor două țări caută o formulă de colaborare. Între timp, Chișinăul caută contracte de gaze mai avantajoase și discută inclusiv cu Azerbaidjan, Qatar și Turkmenistan, a spus Tofan. Negocierile au loc în condițiile în care prețul gazelor la bursă a ajuns la 86 de euro pentru un megawatt-oră, potrivit cifrelor prezentate la ședința Guvernului. Este de peste trei ori mai mult decât în ianuarie.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLDOVA: „Nimeni nu ne așteaptă cu gaz ieftin, gata să ni-l ofere. Trebuie să muncim, să negociem, să construim relații de încredere și să convertim aceste relații în condiții mai avantajoase pentru Moldova”.

Scumpirile de pe piața internațională se resimt deja în facturile consumatorilor din Republica Moldova. Din 1 octombrie, un metru cub de gaze costă 26 de lei și 14 bani, cu TVA inclus. O nouă ajustare până la sfârșitul anului nu este exclusă și va depinde de evoluția prețurilor de achiziție.