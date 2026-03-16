Gimnaziile și liceele din Bălți trec temporar la învățământ la distanță în contextul situației critice privind alimentarea cu apă. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandru Petkov.

„În contextul situației excepționale, am luat decizia ca, începând de mâine, gimnaziile și liceele din municipiul Bălți să fie trecute temporar la învățământ la distanță. Grădinițele își vor continua activitatea în regim obișnuit. Decizia respectivă va fi anunțată oficial și aprobată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți. Rugăm părinții, elevii și cadrele didactice să manifeste înțelegere față de această măsură", a scris Petkov într-o postare pe facebook.

Ieri, orașul Bălți a rămas din nou fără apă ca urmare a poluării râului Nistru. Astfel, locatarii blocurilor au făcut cozi la fântâni pentru a-și face rezerve. Spun că este neplăcut acest lucru, dar că nu au de ales, sănătatea este mai importantă. Este a doua oară când la Bălți este sistată apa, iar primarul a făcut apel la calm și la consum rațional.

Apa care ajungea în Bălți prin apeductul Soroca-Bălți s-a dovedit a fi nesigură pentru consum din cauza poluării de pe Nistru. Situația este deosebit de critică pentru oraș, deoarece aceasta este singura sursă de apă potabilă.

În contextul situației critice privind alimentarea cu apă în Bălți, ieri, în oraș a fost convocată de urgență Comisia municipală pentru situații excepționale.

Ieri, în cadrul unei ședințe speciale de urgență, Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă de mediu în contextul situației de pe Nistru.

Poluarea a fost provocată de un atac asupra hidrocentralei din Ucraina, soldat cu scurgerea unei substanțe petroliere în Nistru, care continuă să se deplaseze pe cursul râului, reprezentând un risc pentru localitățile riverane.

Specialiștii avertizează că, deși în anumite puncte valorile pot reveni temporar la limite acceptabile, substanța poluantă continuă să se deplaseze în valuri, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a evoluției situației.