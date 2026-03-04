Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Inițiativa vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

„Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit", anunță instituția într-un comunicat.

Potrivit CNMC, în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al potențialelor implicații pentru Republica Moldova, au fost convocate o serie de ședințe operaționale cu reprezentanți ai 13 instituții publice relevante și a efectuat analiza riscurilor în trei domenii prioritare:

securitatea energetică și rutele de aprovizionare;

impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor;

securitatea statului și siguranța cetățenilor.

Motivele principale pentru instituirea stării de alertă includ:

-asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din portul Giurgiulești.

-condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național.

-pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

Totodată, CNMC anunță că până vineri, 6 martie, la ora 10:00, instituțiile urmează să prezinte planurile actualizate, care vor fi integrate într-un plan național de contingență, ce include măsuri pe termen scurt (10 zile), mediu (1 lună) și lung (3 luni) pentru consolidarea capacității de prevenire și răspuns a statului.

Citeste si : Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi