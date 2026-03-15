Guvernul se întrunește astăzi, la ora 15:00, într-o ședință specială pentru a examina propunerea de instituire a stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu cu puțin timp în urmă.

Decizia vine în contextul unei unde continue de poluare cu produse petroliere, care ridică riscuri pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.

Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a preveni orice pericol major, în condițiile în care există riscul extinderii poluării, iar în zona de nord a râului au fost înregistrate depășiri ale nivelului admis de contaminanți.

Prin instituirea stării de alertă de mediu, instituțiile responsabile vor putea mobiliza mai rapid resursele necesare pentru intervenții și monitorizarea situației. Echipele de specialiști vor continua să supravegheze evoluția poluării, să intervină în zonele afectate și să informeze populația despre eventualele riscuri.

Totodată, autoritățile vor emite recomandări pentru locuitorii din zonele apropiate de râul Nistru, astfel încât să fie evitate situațiile care ar putea pune în pericol sănătatea oamenilor sau calitatea apei.

Totul a început săptămâna trecută, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra Hidrocentralei de pe râul Nistru. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului. Ieri, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator de ieri privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

Ieri în nordul țării a fost mobilizată și Armata Națională. În localitatea Cureșnița a fost amenajată o tabără pentru gestionarea crizei, unde au fost amplasate filtre pentru captarea petelor de petrol. Militarii vor putea interveni la solicitare cu echipamente și unități de tehnică militară destinate situațiilor excepționale. Tot, la Cureșnița a fost dislocată și o echipă de salvatori din România, care a ajutat la instalarea barajului pentru captarea poluantului.

Pe 4 martie 2026, Guvernul a instituit și o stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, au explicat autoritățile.

De săptămâna trecută, prețurile la carburanți au început să crească semnificativ. Acest lucru este cauzat de tensiunile din Orientul Mijlociu, Moldova fiind în totalitate dependentă de produsele petroliere importate.

Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani, au afirmat experții economici, iar acest lucru a afectat cel mai mult agricultorii, care în perioada lucrărilor de primăvară deja înregistrează o creștere a costurilor de achiziție de peste 27%.

