Guvernul a identificat noi măsuri de sprijin pentru agricultori, în contextul dificultăților generate de situația din Orientul Mijlociu și al începutului campaniei agricole de primăvară. Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Codul Fiscal care vor facilita procesul de restituire a TVA pentru fermieri, oferindu-le mai multă lichiditate într-o perioadă crucială pentru lucrările agricole.

Potrivit noilor prevederi, perioada în care agricultorii pot beneficia de rambursarea TVA va fi extinsă până în decembrie 2026, iar procedura de restituire va fi simplificată, astfel încât banii să ajungă mai rapid la producători.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că măsura are drept scop reducerea presiunilor financiare asupra fermierilor în plină campanie agricolă.

„Scopul este să putem asigura lichidități agricultorilor, pentru ca să minimizăm riscurile care apar – de logistică și de preț – astfel încât campania de primăvară să înceapă cu mai puține dificultăți pentru agricultori”, a menționat ministra.

În paralel, autoritățile promovează și un proiect de hotărâre de Guvern care prevede restituirea în proporție de 100% a accizei pentru motorina utilizată în lucrările agricole din această primăvară. Potrivit oficialilor, măsura ar urma să reducă presiunea costurilor pentru fermieri, într-un context în care prețurile la combustibil și transport rămân volatile.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a precizat că autoritățile își propun ca pe termen lung agricultura să beneficieze de un sistem stabil de compensare a accizelor.

„În perspectivă, sperăm ca deja de anul viitor să putem restitui până la 90% din accize în agricultură, iar mecanismul de rambursare a TVA să devină unul funcțional în mod obișnuit, nu doar temporar și în regim de urgență”, a declarat ministrul.

Măsurile au fost elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. Autoritățile susțin că intervențiile sunt necesare pentru a menține stabilitatea sectorului agricol și pentru a sprijini fermierii în fața riscurilor economice și logistice din această perioadă.