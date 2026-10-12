Partidul Acțiune și Solidaritate va anunța în curând candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, după retragerea lui Alexandru Vornicu. Liderul formațiunii și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat la TV8 că partidul are mai multe opțiuni și nu a exclus ca viitorul candidat să fie unul dintre cei trei miniștri ale căror nume au fost vehiculate în spațiul public: Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea sau Victoria Belous.

Grosu a precizat că Vornicu și-a explicat decizia în cadrul ședinței organizației municipale Chișinău a PAS, care a avut loc astăzi. Liderul formațiunii a spus că partidul îi respectă motivele personale și i-a mulțumit pentru munca depusă.

„Noi am acceptat decizia lui și argumentele lui și înțelegem că omul are dreptul să aleagă”, a declarat Igor Grosu.

Întrebat cum va răspunde PAS în fața faptului că actualul primar, Ion Ceban, se pregătește deja pentru alegeri, în timp ce formațiunea nu are încă un candidat anunțat, Grosu a dat asigurări că partidul va avea un reprezentant în cursa electorală.

„Noi o să avem candidat”, a spus liderul PAS, precizând că numele acestuia va fi făcut public „curând”.

În discuție au fost menționați ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Finanțelor, Victoria Belous. Întrebat dacă viitorul candidat se regăsește printre aceste nume, Grosu a răspuns: „Nu numai că este, dar și trebuie să fie unul dintre acești candidați”.

Ulterior, liderul PAS a reiterat că formațiunea are de unde alege, fără să anunțe, deocamdată, o decizie finală.

La 12 octombrie, Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, și-a retras candidatura la Primăria Chișinău din motive personale, care țin de familie. Acesta a respins informațiile potrivit cărora decizia ar fi fost provocată de neînțelegeri în interiorul partidului și a anunțat că va susține candidatul PAS la alegerile locale din 2027.

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