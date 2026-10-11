Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției se află la locul unde a fost găsit un obiect asemănător unei drone, în apropierea localității Geamăna, după ce locuitorii au auzit o explozie. Aceștia au fost surprinși de reporterul PRO TV în timp ce scoteau din pădure mai multe obiecte voluminoase, despre care se presupune că ar fi fragmente de dronă, și le încărcau într-o autoutilitară.

În imagini se mai observă și mai multe automobile ale Poliției, aflate în zona în care se desfășoară intervenția.

Acțiunile au loc în localitatea Geamăna, unde a fost depistat un obiect asemănător unei drone, după ce locuitorii au auzit o explozie.

Citeste si : Te iau fiorii. Sunetul unui aparat asemănător unei drone, surprins de camerele de supraveghere, la Anenii Noi - VIDEO

Obiect asemănător unei drone - depistat în apropierea localității Geamăna

Un obiect asemănător unei drone a fost depistat în apropierea localității Geamăna, raionul Anenii Noi, după ce, în noaptea de 10 spre 11 octombrie, locuitorii din zonă ar fi auzit un sunet similar celui produs de o dronă, urmat de o explozie.

Drone tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova: Unele ajung la sol și explodează

În ultima perioadă, incidentele cu drone în Republica Moldova au devenit tot mai frecvente. Au fost raportate mai multe cazuri de survolare a spațiului aerian național, iar unele drone sau fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul țării, fiind depistate în diferite localități. În unele situații, prăbușirea aparatelor a fost urmată de explozii, ceea ce sporește îngrijorările privind siguranța populației, în contextul războiului din Ucraina.

Maia Sandu: Moldova își consolidează apărarea aeriană

Săptămâna trecută, președintele Maia Sandu a spus că Republica Moldova își va consolida în continuare apărarea aeriană, în condițiile în care numărul încălcărilor spațiului aerian de către drone este în creștere. Șefa statului a mai declarat că autoritățile sunt îngrijorate și că vor continua investițiile în acest domeniu, cu sprijinul partenerilor externi, în special al Uniunii Europene.

Citeste si : Maia Sandu, despre dronele care survolează Moldova și riscul pentru populație: „Este foarte important să ne asigurăm că nu cad peste o localitate”. Ar putea România ajuta cu avioane de luptă? - VIDEO