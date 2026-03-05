În timp ce încerca să creeze o versiune alternativă a accidentului mortal din Boldurești, Nicanor Ciochină și-ar fi mințit și soția, trimițându-i fotografii cu o altă Dacia Duster, pe care își pusese temporar numerele sale de înmatriculare, pentru a susține că automobilul său nu a fost implicat în tragedie.

Tragedia s-a produs în seara de 19 februarie 2024, pe un drum din apropierea satului Boldurești, din raionul Nisporeni. Potrivit instanței, Ciochină conducea un automobil Dacia Duster și se deplasa spre intrarea în localitate.

Judecătorii au stabilit că acesta nu ar fi adaptat viteza și nu ar fi manifestat suficientă prudență la volan. Mașina a ieșit de pe banda sa de circulație, a trecut pe contrasens și a ajuns pe acostament, unde a lovit din spate un minor care mergea pe marginea drumului.

Impactul a fost fatal. Copilul a suferit multiple traumatisme grave, inclusiv leziuni severe la cap și hemoragii interne, iar medicii legiști au concluzionat că rănile au fost incompatibile cu viața.

Instanța a reținut că, după accident, fostul primar nu a oprit pentru a acorda ajutor victimei și nu a anunțat poliția sau ambulanța, părăsind locul tragediei.

În timpul procesului, procurorii au prezentat mai multe probe care au arătat că Nicanor Ciochină se afla la volanul automobilului în momentul accidentului.

Printre acestea se numără imagini video din Nisporeni, datele de localizare ale telefonului mobil și convorbirile telefonice ale inculpatului.

Potrivit sentinței, traseul telefonului mobil al acestuia corespunde exact deplasării automobilului surprins de camerele video pe ruta Nisporeni – Vărzărești – Zberoaia – Boldurești.

Judecătorii au stabilit că inculpatul a fost surprins urcând la volanul mașinii în jurul orei 19:11–19:12, iar ulterior automobilul a fost filmat părăsind orașul în direcția Boldurești la ora 20:42. În jurul orei 20:49–20:51, aceeași mașină era deja în localitate, iar datele operatorului de telefonie confirmă că telefonul inculpatului se deplasa pe același traseu.

Expertiza tehnică a arătat că automobilul nu avea defecțiuni care ar fi putut provoca accidentul.

Potrivit instanței, a doua zi după tragedie, Ciochină l-ar fi contactat pe Ion Andronache, un cunoscut de-al său, cerându-i ajutorul pentru a găsi un automobil Dacia Duster alb pentru a face fotografii.

Martorul a declarat că fostul primar i-ar fi spus că are nevoie de imagini pentru a demonstra că mașina sa nu a fost implicată în accident și că cineva ar încerca să-i facă probleme din motive politice.

Cei doi s-ar fi întâlnit ulterior în Parcul Valea Morilor, din Chișinău, iar Ciochină ar fi avut asupra sa o pungă în care se aflau două plăcuțe de înmatriculare.

Potrivit declarațiilor martorului, plăcuțele ar fi fost montate temporar pe automobilul găsit pentru a face fotografii, după care au fost scoase și puse la loc pe mașina inițială.

După realizarea fotografiilor, cei doi s-ar fi deplasat prin Chișinău și ar fi mers spre Durlești, unde s-au oprit la o farmacie pentru a cumpăra apă minerală și cărbune medicinal. Ulterior au mers la o pizzerie.

În timpul acestor deplasări, Ciochină ar fi purtat mai multe convorbiri telefonice cu soția sa, căreia îi spunea să se liniștească și că nu este implicat în niciun accident, menționând că îi poate trimite fotografii cu automobilul pentru a demonstra acest lucru.

Instanța a mai constatat că, a doua zi după accidentul mortal, fostul primar a avariat din nou automobilul, după ce a intrat cu mașina într-un gard.

Ciochină a declarat în instanță că accidentul s-ar fi produs din neatenție, în timp ce se grăbea spre casă după ce ar fi aflat că poliția se află la domiciliul său.

Judecătorii consideră însă că această avarie ar fi putut avea scopul de a ascunde urmele accidentului în care a murit copilul.

„Conduita de înscenare a unei versiuni alternative constituie un comportament post-infracțional care poate fi valorificat ca indiciu indirect privind conștiința implicării în faptă”, se arată în sentință.

În ultimul cuvânt rostit în instanță, Nicanor Ciochină a declarat că procesul ar fi fost orientat încă de la început spre găsirea unui vinovat. El a susținut că probele prezentate sunt irelevante sau obținute ilegal și că unele dintre ele ar fi fost manipulate sau fabricate.

La 27 februarie, fostul primar de la Boldurești Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul în care este învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent de 14 ani. Acesta nu s-a prezentat în instanță. Și complicele său, Ion Andronache a fost recunoscut vinovat și condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare. Acesta urmează să stea după gratii doar șase luni.

Citeste si : Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, trimis la penitenciar de tip deschis pentru 7 ani. Mama băiatului lovit mortal: „Am văzut lumină în cazul lui Mihăiță” - VIDEO

Citeste si : Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis, cu regim mai puțin strict. Ce prevede exact