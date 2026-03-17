În contextul crizei apei care afectează mai multe localități din nordul Republicii Moldova, cauzată parțial de impactul asupra resurselor hidrice în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, satul Iliciovca, raionul Florești, a fost ținta unui atac asupra infrastructurii locale, scrie nordnews.md.

Potrivit presei locale, în perioada serilor 13–16 martie, persoane necunoscute au tras cinci focuri de armă în turnul de apă al localității. La fața locului au intervenit imediat polițiștii, care investighează circumstanțele incidentului și colectează probe.

Din imaginile foto și video publicate, se observă cum apa se scurge din turnul avariat, iar înregistrările audio surprind bubuiturile provocate de focurile de armă. Analiza preliminară sugerează că găurile din turn au fost provocate din exterior spre interior, ceea ce indică un act de vandalism cu intenție.

Am încercat să aflăm mai multe detalii de la Poliție, însă responsabilii de acolo nu au răspuns deocamdată.

Acum câteva zile, mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropiere de Naslavcea. Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râu, fiind prelevate probe de apă pentru analize de laborator.

Citeste si : O pată de ulei - observată pe suprafața râului Nistru, la Soroca. Avertismentul autorităților - VIDEO

Potrivit autorităților din Ucraina, cauza petelor de petrol apărute pe râul Nistru ar fi atacul rusesc asupra țării vecine, și anume scurgerea de combustibil pentru rachete care a avut loc în zona Centralei Hidroelectrice Nistru din regiune Cernăuți. Astfel, poluarea s-ar fi răspândit în aval, în special în zona satului Naslavcea din Republica Moldova. Pentru a preveni riscurile asupra populației și mediului, alimentarea cu apă în localitatea Naslavcea, precum și în mai multe raioane din nordul țării, inclusiv Florești, a fost oprită.

Citeste si : „Atacul rusesc a provocat poluarea transfrontalieră a Nistrului”. Cauza petelor uleioase de pe râul Nistru. Explicațiile autorităților ucrainene

Citeste si : Mai multe raioane din nordul țării au rămas fără apă după poluarea Nistrului: autoritățile cer administrațiilor locale verificarea rezervelor și surse alternative pentru instituțiile esențiale

În acest context, zilele trecute, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Citeste si : Guvernul a aprobat starea de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul situației de pe Nistru. Ce prevede această măsură - VIDEO