Încă un membru din echipa fugarului Ilan Șor a ajuns în judecată, fiind învinuit de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului. Este vorba despre președintele oficiului teritorial Hîncești al Partidului Politic „Șor”.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, totul s-a întâmplat în perioada iulie–octombrie 2022. Bărbatul activa în calitate de președinte al organizației teritoriale și împreună cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, ar fi acceptat finanțarea ilegală în valoare de circa 1,3 milioane de lei.

Acesta ar fi oferit indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului, în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”.

Bărbatul riscă o amendă de la 57.500 la 92.500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani. De asemenea, asupra bunurilor sale, în valoare de aproximativ 683.000 de lei, a fost aplicat sechestru.

Învinuitul nu și-a recunoscut vina.

O nouă condamnare în rândul persoanelor afiliate lui Ilan Șor

Tot în această lună, un alt membru din echipa fugarului Ilan Șor a ajuns în judecată și a fost ulterior condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a partidului. Este vorba despre fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al Partidului „Șor”. Cauza penală a fost examinată în lipsa sa, acesta fiind în prezent anunțat în căutare.

Ilan Șor este dat în căutare internațională din 2019, de când a fugit din țară. În 2023 el a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene.