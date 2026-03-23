Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a oferit luni o actualizare privind intervenția pe râul Nistru, unde autoritățile continuă să consolideze măsurile de protecție în sectoarele critice pentru a preveni poluarea și a proteja sursele de apă potabilă. În localitatea Arionești, raionul Dondușeni, a fost instalat un baraj suplimentar, ridicând numărul total de bariere absorbante la șapte, pentru a limita răspândirea substanțelor periculoase în apă.

Potrivit ministrului, acest sector este unul dintre cele mai vulnerabile și necesită monitorizare atentă.

La Cosăuți, autoritățile au securizat stația de pompare care deservește orașele Soroca, Florești, Sîngerei și Bălți, prin instalarea unui baraj de protecție suplimentar și înlocuirea unui baraj absorbant.

„Împrăștiem în continuare materiale absorbante în ambele puncte critice, pentru a proteja atât mediul, cât și comunitățile care depind de această apă”, a subliniat Gheorghe Hajder.

Ministrul a reiterat că aceste măsuri au caracter preventiv și urmăresc să reducă riscul contaminării, asigurând funcționarea în siguranță a infrastructurii vitale de apă.