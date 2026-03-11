Peste 180 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări în ultimele 24 de ore. Salvatorii și pompierii au intervenit în 55 de cazuri pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate incendii în raioanele Nisporeni, Rîșcani, Telenești, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Ungheni, Glodeni, Orhei, Comrat, Călărași, dar și în altele.

Un incendiu de proporții a avut loc în satul Curchi, raionul Orhei, unde au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. În urma incendiului, au ars 40 de hectare de vegetație uscată. Un alt incendiu s-a produs în localitatea Șipoteni, raionul Hîncești, unde au ars 20 de hectare, iar în localitatea Milești, raionul Nisporeni, focul a distrus o suprafață de 15 hectare.

Un alt caz a avut loc la periferia satului Cornova, raionul Ungheni. Patru echipaje ale IGSU au intervenit pentru a stinge focul pe o suprafață de 26 de hectare, iar în localitățile Ciuciuleni și Lăpușna, raionul Hîncești, focul a nimicit 18 hectare.

În acest context, oamenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate, gunoiului menajer și stufărișului, să nu arunce obiecte aprinse pe suprafețe de iarbă uscată, în preajma spațiilor forestiere și terenurilor agricole, iar părinții sunt îndemnați să acorde atenție maximă copiilor și să nu le permită să se joace cu focul.