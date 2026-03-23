Peste 60 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în weekend. Salvatorii și pompierii au intervenit în 65 de cazuri pentru stingerea focului.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiile s-au produs în localități din mai multe raioane: Orhei, Nisporeni, Ialoveni, Ungheni, Șoldănești, Strășeni, Rezina, Criuleni, Hîncești și Călărași.

Un incendiu major a izbucnit pe 21 martie, în jurul orei 09:00, în satul Văsieni, raionul Ialoveni, unde aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. În aceeași zi, un alt incendiu s-a produs în satul Floreni, raionul Ungheni, mistuind circa 6 hectare de vegetație uscată și stufăriș.

Ieri, un incendiu a izbucnit în satul Măcărești, raionul Ungheni, unde flăcările au afectat circa 2,5 hectare de iarbă uscată, iar altul a fost înregistrat în localitatea Milești, raionul Nisporeni, unde aproximativ 3 hectare de vegetație uscată au fost distruse.

Recomandări generale

În acest context, pompierii atenționează cetățenii să nu aprindă vegetația uscată, gunoiul menajer sau stufărișul și să nu arunce obiecte aprinse pe suprafețe cu iarbă uscată, în apropierea pădurilor sau a terenurilor agricole. Părinții sunt, totodată, rugați să supravegheze copiii și să nu le permită să se joace cu focul. În cazul observării focarelor de ardere sau a altor situații de risc, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze Serviciul 112.