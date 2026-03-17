Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să stingă flăcările în urma unui incendiu de vegetație, ieri, la Hîjdieni, Glodeni.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în jurul orei 16:00.

Flăcările au cuprins vegetația uscată din extravilanul localității și a afectat o suprafață de circa 0,5 hectare.

În timpul stingerii incendiului, pompierii au găsit în iarbă un bărbat de 60 de ani care a încercat să stingă focul, însă a primit o intoxicație de gradul I și a fost transportat la spital.

În acest context, angajații IGSU reamintesc că incendiile de vegetație uscată se răspândesc rapid și pot duce la pagube majore mediului înconjurător, floră și faună.

Cetățenii sunt rugați să se abțină de la utilizarea focului în preajma lanurilor, spațiilor forestiere, precum și în locurile de agrement, pentru a preveni izbucnirea incendiilor pe arii extinse.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate și gunoiului menajer în vederea curățării terenurilor agricole și gospodăriilor. Mai mult, pentru evitarea izbucnirii focarelor de ardere pe arii extinse, se interzice aruncarea mucurilor de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse pe suprafețe de iarbă uscată, lanuri, dar și în preajma spațiilor forestiere.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii din Republica Moldova au intervenit în 22 de misiuni pentru stingerea focarelor de vegetație uscată, în urma cărora au fost compromise 27 de hectare de teren.