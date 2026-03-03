O persoană a fost salvată din locuința sa, care a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 10:00, pe strada Nicolae Dimo din capitală.

Flăcările au cuprins un apartament de la etajul 4 al unui bloc de locuit. În interiorul apartamentului se afla o persoană blocată, pe care pompierii au salvat-o. Incendiul a fost stins înainte să se răspândească la apartamentele vecine. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite.

Locul producerii incendiului / IGSU